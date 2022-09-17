Хайкин или Сафонов: Нигматуллин рассказал, кто круче

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о соотечественнике Никите Хайкине, выступающем в чемпионате Норвегии за команду «Будё-Глимт».

«Никита - неплохой голкипер, но его нельзя сравнивать по уровню мастерства с Сафоновым. Я не наблюдаю скачка в его карьере, чтобы он перешел, допустим, в клуб Англии. А так, желаю удачи», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

27-летний Хайкин защищает цвета норвежского коллектива с марта 2019 года. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 21 матче за «Будё-Глимт», в которых пропустил 28 мячей. В семи встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности.