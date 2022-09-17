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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Про «Торпедо» и «Локомотив» даже говорить страшно, это позор и ужас» эксклюзив

 
17 Сентября 2022 • 10:00 Комментировать

Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнее состояние московских клубов «Торпедо» и «Локомотив».

- Про «Торпедо» и «Локомотив» даже говорить страшно, это ужас какой-то и позор. Я думаю, в любом случае «Спартак» выиграет у «Локомотива», потому что он сейчас выглядит на три головы выше. Я думаю, там проблем не будет никаких, как и у ЦСКА против «Торпедо».

Просто смотришь и думаешь: ну как так можно? В «Торпедо» играли Стрельцов, Иванов, Воронин, а сейчас Лебеденко выходит в 40 лет… Это у «Локомотива» в Советском Союзе не было серьёзных успехов, но «Торпедо» же было тогда большим клубом…

Матч «Торпедо» – ЦСКА состоится сегодня, 17 сентября, в 14:00 по московскому времени, а «Спартак» и «Локомотив» сыграют завтра, 18 сентября, в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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17.09  19:00 Динамо Москва ... Зенит 6.40 4.50 1.51
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