Семшов раскритиковал руководство «Торпедо» за отставку Бородюка

Экс-футболист национальной команды России Игорь Семшов раскритиковал руководство «Торпедо» за отставку Александра Бородюка.

«Свежая кровь команде нужна по-любому, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ. Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем», – заявил бывший игрок московского клуба «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Бородюк возглавлял «автозаводцев» с весны прошлого года. После слабого старта в элите российского футбола бывший тренер сборной был уволен, однако результаты клуба вверх не пошли. «Торпедо» с одним баллом находится на дне турнирной таблицы.

