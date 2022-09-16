Агент Дриусси негативно высказался о Семаке

Эрнан Берман, представитель бывшего игрока «Зенита» Себастьяна Дриусси, в негативном ключе высказался о наставнике гегемона российского футбола Сергее Семаке.

По мнению агента, специалист не смог раскрыть лучшие стороны своего подопечного. «Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию», – заявил Берман в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что правда в его словах есть. После переезда в США Себастьян стал автором 25 голов при девяти передачах в 49 играх за новый клуб.

В Санкт-Петербурге Дриусси провел четыре сезона, выиграв три золота Российской премьер-лиги. В 138 матчах за «сине-бело-голубых» форвард забил 25 мячей в рамках всех турниров.

