Чемпион мира - 1994 назвал лучшего бразильца в истории «Зенита»

Алдаир Нассименто, победитель ЧМ-1994 в составе сборной Бразилии, назвал лучшего соотечественника в истории петербургского «Зенита» на фоне недавней экспансии.

«Клаудиньо, Малком, Вендел, Мантуан — очень хорошие игроки. Рад, что они показывают себя в каждом матче. Но из всех бразильцев «Зенита» все равно лучший Халк», — заявил бывший футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что за последние три года состав «сине-бело-голубых» пополнили сразу семеро бразильцев, а именно Малком Филипе, Маркус Вендел, Дуглас Сантос, Родригао, Клаудиньо, а также переехавшие в Северную столицу этим летом Иван Куарезма и Густаво Мантуан из «Коринтианса».

