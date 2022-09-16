В Госдуме РФ обсудят возвращение продажи пива на футбольных матчах

На круглом столе в Государственной думе РФ планируется провести разговор относительно возвращения продажи пива на стадионах во время футбольных поединков.

«Мы встречались с Александром Алаевым, обсуждали развитие футбола. В частности, возвращение продажи пива на стадионах. Эту тему мы обсудим в октябре на круглом столе», – рассказал депутат Дмитрий Свищев изданию ТАСС.

Напомним, что уже 17 лет действует Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива». Тем не менее ограничение было снято в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018, а также на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Подобная инициатива вызвала радость у поклонников футбола.

Небольшое послабление случилось и в Москве, где с мая текущего года сняли запрет на реализацию спиртных напитков в спортивных сооружениях.