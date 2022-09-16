Мама Кокорина сравнила новый клуб сына с «Фиорентиной»

Мать Александра Кокорина Светлана прокомментировала первый мяч сына за кипрский «Арис», сравнив новое место работы скандально известного футболиста с предыдущим.

«В «Арисе» Саше наконец дали играть, отсюда и гол. Меня это вообще не удивило. Если бы ему в «Фиорентине» давали возможность играть, он забивал бы и там», – приводит её слова Sport24. Также Светлана отметила, что нападающий всегда имеет необходимый для игры настрой, что могут подтвердить и его наставники.

Напомним, что 15 сентября бывший форвард сборной России забил первый гол на профессиональном уровне за 655 дней, поразив ворота «Кармиотиссы» в проигранном матче кипрского первенства. За полтора сезона в итальянском футболе Александр не смог сделать ни одного результативного действия.

