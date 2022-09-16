Невилл вспомнил дебют за «МЮ» против московского «Торпедо»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне известный эксперт Гари Невилл вспомнил свой первый матч в футболке «красных дьяволов».

«Мой дебют был вбрасыванием из-за боковой с московским «Торпедо». Вот оно. Я не коснулся мяча ногами. Я не знаю, был ли это единственный раз, когда такое произошло. На самом деле это символизировало мою карьеру», – цитирует экс-защитника английской сборной официальный сайт клуба.

Именно этот момент бывший футболист включил в тройку самых эмоциональных в составе «МЮ». Другими он считает памятный финал Лиги чемпионов в 1999 году против «Баварии», а также подписание первого контракта в 14 лет.

Отметим, что матч, о котором говорит Гари, прошел ровно 30 лет назад в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в сезоне 1992/1993. 16 сентября 1992 года клубы сыграли нулевую ничью на поле «Олд Траффорд». В ответном матче голов также не случилось, однако москвичи оказались успешнее в серии послематчевых пенальти.