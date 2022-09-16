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Кокорин: «Рад, что получилось так быстро забить»

 
16 Сентября 2022 • 18:19 Комментировать

Форвард «Ариса» Александр Кокорин на клубном сайте прокомментировал свой первый гол.

- Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить, поэтому полностью радости особой нет. Рад, что получилось так быстро забить. Это мне придаст дополнительно хороших эмоций. И для уверенности это очень хорошо.

- Есть ли человек, которому ты бы посвятил этот гол?

- Да, мой ребенок, я все голы ему посвящаю.

- Видно, что ты в хорошем настроении и набираешь форму. Кто именно и какая работа на тренировках тебя сейчас дополнительно вдохновляет?

- Работа в «Арисе». Смена обстановки для меня, в первую очередь, я начинаю получать больше игрового времени. Я сыгрываюсь с командой, мне нравится тренировочный процесс. В принципе, всё нравится. Всё устраивает, я очень рад быть здесь. Это то, за чем я приехал, потихоньку начинаю набирать.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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