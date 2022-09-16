Раскрыта причина невызова Пиняева в молодёжную сборную России

Стала известна причина невызова атакующего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева на тренировочный сбор молодежной сборной России. Об этом высказался пресс-атташе команды Артём Загуменнов.

«Пиняев перенес тяжелое заболевание и продолжает реабилитационные процедуры. Медицинский комитет рекомендовал ему остаться в клубе, чтобы полностью восстановиться», - передает слова пресс-атташе «Спорт-экспресс».

Напомним, что молодежная сборная России поведет тренировочный сбор в Минске с 19 по 25 сентября.

В нынешнем сезоне Пиняев провел три матча в Премьер-лиге и не отметился голевыми действиями.