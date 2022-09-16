Комличенко: «У Захаряна все качества топ-полузащитника»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко, поигравший за столичное «Динамо», высказался о возможном переезде своего экс-одноклубника Арсена Захаряна в Английскую премьер-лигу. Интерес к 19-летнему воспитаннику «бело-голубых» проявляет лондонский «Челси».

«Захарян, наверное, самый талантливый, с кем играл. У Захи отличный выбор позиции, открывается под мяч. Пас на уровне, удар - все качества топ-полузащитника», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в «Челси» за 15 миллионов евро. Сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом. Ожидается, что в январе «пенсионеры» предпримут еще одну попытку заполучить перспективного россиянина.