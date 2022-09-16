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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Урала» Мишкич: «Не вижу помех для матча Россия - Хорватия»

 
16 Сентября 2022 • 10:46 Комментировать

Легионер екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич высказался насчет потенциального товарищеского поединка между сборными Хорватии и России.

«Не вижу того, что бы могло помешать этому матчу состояться. Было бы круто, если моя сборная приехала на матч с Россией в Питер или Москву», - приводит слова футболиста Sport24.

24 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с командой Кыргызстана. Спарринг состоится в Бишкеке.

В ноябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть против Ирана и Боснии и Герцеговины.

В данный момент Россия отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сборная России Сборная Хорватии Даниэль Мишкич
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