Игрок «Урала» Мишкич: «Не вижу помех для матча Россия - Хорватия»

Легионер екатеринбургского «Урала» Даниэль Мишкич высказался насчет потенциального товарищеского поединка между сборными Хорватии и России.

«Не вижу того, что бы могло помешать этому матчу состояться. Было бы круто, если моя сборная приехала на матч с Россией в Питер или Москву», - приводит слова футболиста Sport24.

24 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с командой Кыргызстана. Спарринг состоится в Бишкеке.

В ноябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть против Ирана и Боснии и Герцеговины.

В данный момент Россия отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА.