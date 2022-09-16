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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль оценил шансы «Факела» остаться в РПЛ

 
16 Сентября 2022 • 09:05 Комментировать
Сочи
...
Факел
18.09 16:30

Наставник столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль пообщался с представителями СМИ после победы над «Факелом» (3:0) в рамках второго тура группового этапа Фонбет Кубка России. В частности, тренер «красно-белых» оценил шансы воронежского коллектива сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2022/2023.

«Это довольно сильная команда, которая в важных матчах показала себя очень хорошо. Уверен, что если команда будет сплоченной, то сохранит прописку в РПЛ», - приводит слова наставника клубная пресс-служба.

После девяти туров Премьер-лиги «Факел» набрал семь баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет с «Сочи» на выезде. Встреча пройдет 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Гильермо Абаскаль
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СОЧИ ФАКЕЛ
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