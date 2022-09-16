Игрок ЦСКА вызван в сборную Парагвая

Легионер московского ЦСКА Хесус Медина получил вызов в сборную Парагвая, об этом сообщается в социальных сетях южноамериканской команды.

25-летний «армеец» может принять участие в контрольных поединках против сборных ОАЭ и Марокко, которые состоятся 23 и 27 сентября соответственно.

Медина сыграл в девяти матчах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. На его счету пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Срок действующего контракта парагвайца с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года.

По итогам девяти туров «армейцы» занимают второе место в таблице РПЛ.