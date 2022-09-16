Магкеев отреагировал на вызов в сборную России

Защитник Станислав Магкеев, выступающий на клубном уровне за московский «Локомотив», высказался о своем вызове в сборную России на сентябрьский тренировочный сбор.

«Отличная новость. Это и ответственность, и честь, и возможность поработать с лучшими футболистами страны. Благодарен тренерскому штабу за этот вызов», - приводит слова футболиста «железнодорожников» ТАСС.

Напомним, на 24 сентября у подопечных Валерия Карпина запланирован товарищеский поединок против национальной команды Кыргызстана. Игра состоится в Бишкеке.

В ноябре сборная России может провести еще две контрольные встречи – с Ираном и Боснией и Герцеговиной.