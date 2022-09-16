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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии

 
16 Сентября 2022 • 08:01 Комментировать

Сборная Колумбии представила состав команды на предстоящий сбор в сентябре. Как информирует пресс-служба Федерации футбола страны, в этот список включены два представителя Российской премьер-лиги.

Речь идет об атакующем полузащитнике московского ЦСКА Хорхе Карраскале и опорнике петербургского «Зенита» Вильмаре Барриосе. Всего в состав национальной команды включены 26 игроков.

Напомним, что сборной Колумбии предстоят товарищеские встречи с командами Мексики и Гватемалы.

Колумбийцы не смогли отобраться на чемпионат мира – 2022, который стартует в ноябре в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Хорхе Карраскаль Вилмар Барриос
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