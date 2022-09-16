Самые невероятные бомбардиры в истории футбола

Важно отметить, что Холанну всего 22 года. Это значит, что впереди ещё почти десять лет игры на высоком уровне, а может, и больше, если норвежец будет следовать строгой дисциплине. При анализе количества голов следует заметить, что существуют две статические федерации, ведущие футбольную статистику: IFFHS и RSSSF. Первая (Международная федерация футбольной истории и статистики, IFFHS) ведёт подсчёт забитых мячей только на высшем уровне, вторая считает все голы в течение карьеры игрока. Безусловно, предпочтение отдаётся IFFHS, но мы не обойдём стороной и лидеров рейтинга Фонда футбольной статистики RSSSF.
Лидеры рейтинга IFFHS по количеству забитых мячей
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 37 лет) – 860 голов
Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина, 35 лет) – 801 гол
Пеле (Бразилия, 81 год) – 762 гола
Ромарио (Бразилия, 56 лет) – 755 голов
Ференц Пушкаш (Венгрия, умер в 2006 году в возрасте 79 лет) – 729 голов
Пятёрка лидеров просто невероятна. И куда более невероятным выглядит тот факт, что первые два места занимают футболисты, которые могут увеличить свои результаты. Понятно, почему их называют инопланетными. Но у Месси более важная цель, нежели забить максимально возможное количество голов. Он жаждет стать чемпионом мира.
Количество голов, которые забили Пеле и Ференц Пушкаш, сосчитать сложнее. Король футбола выступал с 1957 по 1977 год, а испано-венгерская звезда, чьё имя носит премия за лучший гол, – с 1943 по 1966 год. Естественно, статистика тогда была на другом уровне, но результат остаётся результатом. Между ними вклинился другой знаменитый бразилец – Ромарио, который ныне является сенатором Рио-де-Жанейро. Его споры с Пеле об общем количестве забитых мячей известны, но сегодня они не имеют значения, поскольку Роналдо и Месси ушли далеко вперёд. Однако по версии RSSSF лучшим бомбардиром в истории футбола считается Эрвин Хельмхен из Германии, который в период с 1924 по 1951 год забил 987 мячей, проведя на поле 577 матчей (1,71 за игру!). Криштиану Роналду в этом рейтинге занимает только четвёртую позицию, уступая немцу, чеху Йозефу Бикану (950 голов) и англичанину Ронни Руку (931 гол). Но все они играли в довоенную эпоху, поэтому судить о точном количестве голов невероятно сложно. Бесспорно, результаты Холанна и другого, не менее забивного, современного форварда Килиана Мбапе (229 голов) пока намного скромнее, нежели признанных бомбардиров.
Но норвежец и француз ещё слишком молоды, а динамика их голов идёт на равных и даже превышает скорость поражения ворот соперника со стороны Роналду и Месси. Поэтому никто не удивится, если через десять лет нынешние рекорды будут биты. Стоит только захотеть…
Константин Лицин
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