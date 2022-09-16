Самые невероятные бомбардиры в истории футбола

Дебют Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити» выдался невероятным – в восьми матчах за «горожан» он отметился двенадцатью забитыми мячами. При этом забивать получалось как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. На «Туманном Альбионе» дела у Холанна идут просто невероятно. В первой же своей игре Эрлинг отметился дублем, следом «выстрелил» двумя хет-триками. При этом где бы ни играл норвежец, его умению забивать голы можно только позавидовать. Будь то дортмундская «Боруссия» или «Ред Булл Зальцбург», Холанн везде проявлял свои бомбардирские качества. По состоянию на середину сентября 2022 года нападающий имеет на своём счету 147 забитых мячей в 191 проведённой игре. Подобный результат дал нам повод вспомнить, а кто ещё в мировой истории имеет подобную статистику?

Важно отметить, что Холанну всего 22 года. Это значит, что впереди ещё почти десять лет игры на высоком уровне, а может, и больше, если норвежец будет следовать строгой дисциплине. При анализе количества голов следует заметить, что существуют две статические федерации, ведущие футбольную статистику: IFFHS и RSSSF. Первая (Международная федерация футбольной истории и статистики, IFFHS) ведёт подсчёт забитых мячей только на высшем уровне, вторая считает все голы в течение карьеры игрока. Безусловно, предпочтение отдаётся IFFHS, но мы не обойдём стороной и лидеров рейтинга Фонда футбольной статистики RSSSF.

Лидеры рейтинга IFFHS по количеству забитых мячей

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия, 37 лет) – 860 голов

Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина, 35 лет) – 801 гол

Пеле (Бразилия, 81 год) – 762 гола

Ромарио (Бразилия, 56 лет) – 755 голов

Ференц Пушкаш (Венгрия, умер в 2006 году в возрасте 79 лет) – 729 голов

Пятёрка лидеров просто невероятна. И куда более невероятным выглядит тот факт, что первые два места занимают футболисты, которые могут увеличить свои результаты. Понятно, почему их называют инопланетными. Но у Месси более важная цель, нежели забить максимально возможное количество голов. Он жаждет стать чемпионом мира.

Количество голов, которые забили Пеле и Ференц Пушкаш, сосчитать сложнее. Король футбола выступал с 1957 по 1977 год, а испано-венгерская звезда, чьё имя носит премия за лучший гол, – с 1943 по 1966 год. Естественно, статистика тогда была на другом уровне, но результат остаётся результатом. Между ними вклинился другой знаменитый бразилец – Ромарио, который ныне является сенатором Рио-де-Жанейро. Его споры с Пеле об общем количестве забитых мячей известны, но сегодня они не имеют значения, поскольку Роналдо и Месси ушли далеко вперёд. Однако по версии RSSSF лучшим бомбардиром в истории футбола считается Эрвин Хельмхен из Германии, который в период с 1924 по 1951 год забил 987 мячей, проведя на поле 577 матчей (1,71 за игру!). Криштиану Роналду в этом рейтинге занимает только четвёртую позицию, уступая немцу, чеху Йозефу Бикану (950 голов) и англичанину Ронни Руку (931 гол). Но все они играли в довоенную эпоху, поэтому судить о точном количестве голов невероятно сложно. Бесспорно, результаты Холанна и другого, не менее забивного, современного форварда Килиана Мбапе (229 голов) пока намного скромнее, нежели признанных бомбардиров.

Но норвежец и француз ещё слишком молоды, а динамика их голов идёт на равных и даже превышает скорость поражения ворот соперника со стороны Роналду и Месси. Поэтому никто не удивится, если через десять лет нынешние рекорды будут биты. Стоит только захотеть…

Константин Лицин