Булыкин отреагировал на первый гол Кокорина за 655 дней

Экс-нападающий национальной команды России Дмитрий Булыкин поделился мнением о первом голе Александра Кокорина за 655 дней. Россиянин отметился забитым мячом в матче чемпионата Кипра.

«Будем надеяться, что это не единственный гол. Если у него получится забивать, то он сделает хороший шаг для возвращения в большой футбол», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Кокорин выступает на правах аренды за клуб «Арис» из Лимасола.

Контракт российского форварда принадлежит «Фиорентине». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.