Мостовой - о голе Кокорина: «Ничего себе, это уже событие»

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о дебютном голе нападающего Александра Кокорина за кипрский клуб «Арис».

«Ничего себе. Это уже событие. Может, за голову взялся. Конечно, там уровень ниже раз в пять, чем в Италии», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Стоит отметить, что нападающий отметился забитым мячом впервые с ноября 2020 года. Тогда он в составе «Спартака» поразил ворота волгоградского «Ротора».

На Кипре Кокорин выступает на правах аренды. Полноценный трудовой договор россиянина принадлежит «Фиорентине».