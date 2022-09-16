Данни верит, что Кокорин реанимирует карьеру

Экс-футболист сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни верит в то, что российский нападающий Александр Кокорин сможет реанимировать карьеру на Кипре. Накануне форвард отметился дебютным голом за «Арис».

«Кокорин еще молод и у него есть время восстановить свою карьеру. Я верю в Сашу и желаю ему вернуться на уровень игры, который у него был в «Зените», - приводит слова португальца издание «РБ Спорт».

Напомним, что правами на нападающего владеет итальянская «Фиорентина». За кипрский клуб Кокорин будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2022/2023.