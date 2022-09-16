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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис надеется, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории чемпионата Кипра

 
16 Сентября 2022 • 04:00 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин забил свой первый гол в чемпионате Кипра, и этому очень рад Андрей Канчельскис - бывший футболист «Манчестер Юнайтед». Кокорин забил свой первый гол за почти два года - ожидание продлилось 655 дней. Канчельскис считает, что это может быть началом очень успешной карьеры.

- Будем надеяться, что Кокорин станет лучшим бомбардиром в истории Кипра. Хоть так начал, уже хорошо. Пожелаю Александру удачи. Может, вернется в свою лучшую форму. В любом случае, всегда приятно забить, - цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

Кокорин перебрался на Кипр в конце минувшего трансферного окна, ранее он выступал за итальянскую «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андрей Канчельскис чемпионат Кипра
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