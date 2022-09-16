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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пол Эшуорт может стать спортивным директором московского «Спартака» слухи

 
16 Сентября 2022 • 00:41 Комментировать

По информации Metaratings.ru новым спортивным директором московского «Спартака» может стать англичанин Пол Эшуорт.

Сообщается, что функционер уже познакомился с новым руководством «красно-белых». Отметим, что британец имеет небольшой опыт работы в России. В 2005 году он занимал аналогичную должность в «Ростове».

15 сентября генеральный директор самого титулованного клуба России Евгений Мележиков подтвердил, что вакантную должность вновь займет иностранный специалист.

Напомним, что предыдущий спортивный директор «Спартака» Лука Каттани покинул коллектив по собственному желанию прямо перед стартом нынешнего сезона.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт
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