Данни поздравил Кокорина с первым голом на Кипре

Экс-капитан «Зенита» Мигель Данни поздравил Александра Кокорина с дебютным забитым мячом в чемпионате Кипра.

«Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб! Мне нравилось играть с ним в «Зените», – отметил известный в прошлом полузащитник национальной команды Португалии изданию «РБ Спорт».

Данни и Кокорин ненадолго пересеклись в Северной столице в период с 2016 по 2017 годы. Однако плеймейкер постоянно боролся с травмами, и на поле они взаимодействовали нечасто.

Александр открыл счёт своим мячам за «Арис» в проигранном сегодня матче местного первенства «Кармиотиссе».

