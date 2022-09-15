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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни поздравил Кокорина с первым голом на Кипре

 
15 Сентября 2022 • 22:45 Комментировать

Экс-капитан «Зенита» Мигель Данни поздравил Александра Кокорина с дебютным забитым мячом в чемпионате Кипра.

«Кокорин — потрясающий футболист, поздравляю его с забитым голом за новый клуб! Мне нравилось играть с ним в «Зените», – отметил известный в прошлом полузащитник национальной команды Португалии изданию «РБ Спорт».

Данни и Кокорин ненадолго пересеклись в Северной столице в период с 2016 по 2017 годы. Однако плеймейкер постоянно боролся с травмами, и на поле они взаимодействовали нечасто.

Александр открыл счёт своим мячам за «Арис» в проигранном сегодня матче местного первенства «Кармиотиссе».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Мигель Данни
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