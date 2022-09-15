Гендиректор «Факела» рассчитывал на более высокие результаты в чемпионате России

Воронежский «Факел» вернулся в высшую лигу российского футбола спустя более чем 20-летнего отсутствия, команда порадовала своим ярким футболом и зажигательными фанатами, но генеральный директор клуба Роман Асхабадзе дал понять, что руководство надеялось на большее, чем семь очков из 27 возможных, набранных футболистами команды.

- Лично я недоволен семью очками в РПЛ. Считаю, что могли набрать больше. Могли претендовать на 2-3 очка больше по игре, - цитирует слова Асхабадзе Sport24.

В десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Факелу» предстоит непростой поединок с «Сочи».