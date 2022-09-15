Комличенко сравнил Уткина с де Брёйне

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко хвалебно отозвался о своем партнёре по коллективу Данииле Уткине.

Форвард отметил, что у них начинает формироваться ментальная связь, а в качестве примера Комличенко привёл забитый им гол в недавнем поединке российского чемпионата против столичного «Спартака». «В моменте с голом в ворота «Спартака» Утя мне конфету отдал ― пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил. Даня де Брёйне дал», – заявил форвард национальной команды России в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Даниил Уткин перешёл в «Ростов» этим летом и уже стал автором трёх мячей при пяти ассистах. Комличенко же в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги оформил шесть голов в девяти встречах.

