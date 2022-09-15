Первый тренер Кокорина поздравил нападающего с дебютным голом за кипрский «Арис»

Первый тренер Александра Кокорина Валерий Стафёров прокомментировал дебютный гол российского нападающего за кипрский «Арис».

«Очень рад за Сашу! Пусть продолжает забивать много голов», - цитирует Стафёрова «Спорт-Экспресс».

Кокорин отличился в матче четвёртого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы». Несмотря на это, «Арис» потерпел поражение со счётом 1:2.

Безголевая серия Александра Кокорина продолжалась 655 дней.

Ранее бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что 31-летний Кокорин сможет реанимировать свою карьеру в «Арисе», если абстрагируется от прошлых неудач и начнёт получать удовольствие от игры.