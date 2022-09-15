Три новичка «Динамо» отправятся на матчи сборных

Московское «Динамо» летом усилилось неплохими футболистами, что подчеркивается вызовом некоторых из них на предстоящие матчи сборных.

Стан клуба временно покинут защитники Эли Даса и Роберто Фернандес, соответственно представляющие Израиль и Парагвай, а также нападающий Муми Нгамалё из Камеруна. Отметим, что только Дасе предстоит официальный матч за национальную команду. 24 сентября Эли со своей сборной попытается пройти в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Для этого необходим хороший результат домашнего матча против Албании. Фернандесу предстоят товарищеские матчи с ОАЭ и Марокко, а Нгамалё вместе с Камеруном начнет подготовку к ЧМ-2022 с поединков против Узбекистана и Южной Кореи.

Напомним, что стан столичного клуба также пополнили Матиас Норманн и Николас Маричаль. Однако их в национальных командах не ждут.

