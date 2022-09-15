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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роман Асхабадзе рассказал о готовности стадиона «Факела» к Fan ID

 
15 Сентября 2022 • 21:47 Комментировать

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о готовности «Центрального стадиона профсоюзов» к введению системы Fan ID.

«Конечно, стадион готов. Мы интегрировали всю систему допуска зрителей на стадион. Это просто переход технический, но он уже есть», – заявил функционер в интервью Sport24.

Асхабадзе также поблагодарил всех болельщиков, посещающих домашние поединки «Факела» в новом сезоне, отметив, что у воронежцев один из лучших показателей во всей Российской премьер-лиге. Тем не менее, директор не смог предсказать, насколько посещаемость и бюджет клуба упадут после введения Fan ID.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе fan id
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