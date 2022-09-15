Роман Асхабадзе рассказал о готовности стадиона «Факела» к Fan ID

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о готовности «Центрального стадиона профсоюзов» к введению системы Fan ID.

«Конечно, стадион готов. Мы интегрировали всю систему допуска зрителей на стадион. Это просто переход технический, но он уже есть», – заявил функционер в интервью Sport24.

Асхабадзе также поблагодарил всех болельщиков, посещающих домашние поединки «Факела» в новом сезоне, отметив, что у воронежцев один из лучших показателей во всей Российской премьер-лиге. Тем не менее, директор не смог предсказать, насколько посещаемость и бюджет клуба упадут после введения Fan ID.

