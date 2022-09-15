Газизов отреагировал на первый гол Кокорина за «Арис»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил первый гол Александр Кокорина в профессиональном футболе за 655 дней, который форвард забил за кипрский «Арис».

«Саша — молодец, возвращается в форму. Если он будет сильнее, то это для всех хорошо: и для него, и для российского футбола. Только можно поддержать его», – рассказал бывший руководитель московского «Спартака» «Чемпионату».

Кокорин отличился во поединке четвертого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы», однако его усилий не хватило даже для ничьи. «Арис» потерпел первое поражение в сезоне со счетом 1:2.

