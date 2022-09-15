Литвинов надеется сыграть с «Локомотивом» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассчитывает вернуться в строй к матчу с «Локомотивом» в РПЛ.

«Как здоровье? Всё хорошо. Надеюсь, что буду готов к матчу с «Локомотивом», - приводит слова Литвинова РИА «Новости».

Литвинов повредил связки голеностопа в домашнем матче с «Зенитом» 4 сентября. Согласно прогнозу, восстановление футболиста должно было занять до трёх недель.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 18 сентября. «Красно-белые» после девяти туров занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «железнодорожники» находятся на 11 месте.