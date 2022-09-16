В главных слухах недели вы узнаете, сколько миллиардов рублей и на какие цели Леонид Федун оставил «Спартаку», почему Лионелю Месси пришлось стать миротворцем в «ПСЖ», и из-за чего в Англии начинают бояться США. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Федун оставил «Спартаку» миллиарды с условием

Три недели назад Леонид Федун сложил полномочия президента «Спартака». Свои акции клуба он продал «Лукойлу». На неделе в прессе появилась информация о том, что в рамках сделки по продаже «Спартака» и объектов его инфраструктуры Леонид Федун и Вагит Алекперов получили примерно 6 миллиардов рублей. Всю эту сумму его бывшие основные акционеры оставили клубу. Впрочем, есть условие – потратить эти деньги «Спартак» может только на развитие инфраструктуры. Оплачивать трансферы на «наследие» Федуна не получится.

Роналду отказался от космического контракта

И снова о деньгах. Поступают сообщения о космическом предложении, которое было на руках у Криштиану Роналду. Один из клубов Саудовской Аравии был готов платить звёздному форварду «Манчестер Юнайтед» - только представьте себе - 240 миллионов евро год. Португалец отказался, поскольку ещё хочет поиграть на высоком уровне.

Вообще слухи о будущем Роналду никуда не деваются, хотя трансферное окно закрылось. На неделе сообщалось также о том, что «Челси» может снова попытаться приобрести форварда зимой. Томас Тухель недавно был уволен, так что препятствий на пути Роналду на «Стэмфорд Бридж» стало меньше. Если, конечно, Грэм Поттер тоже не выступит против этого трансфера.

Месси пришлось стать миротворцем для звёзд

Лионель Месси выступил в роли миротворца в «ПСЖ». Поговаривают, что Месси, несмотря на свой звёздный статус, предпочитает оставаться в тени в коллективе. Но недавно аргентинец решил нарушить этот принцип и повлиять на конфликт между Килианом Мбаппе и Неймаром. По слухам, француз и бразилец по-прежнему не ладят – Неймар считает Мбаппе слишком эгоистичным, и его это раздражает. Месси – ещё один член этого золотого трио – вмешался и постарался снизить градус напряжённости между футболистами. Лео переживает, что если Неймар и Мбаппе не помирятся, конфликт может повлиять на результаты «ПСЖ».

Раскрыты детали контракта Мбаппе

На неделе была раскрыта важная деталь из контракта Килиана Мбаппе с «ПСЖ». Оказывается, трудовой договор рассчитан не на три года – он составлен по формуле «2+1». Опция продления может включиться только с согласия футболиста. Таким образом, уже следующим летом «ПСЖ» может оказаться в ситуации, когда Мбаппе лучше будет продать, чем потерять через год бесплатно. Слухи говорят о том, что стороны имеют джентльменское соглашение, согласно которому должны озвучить свои позиции по будущему до января 2024 года. Если Мбаппе скажет, что активировать опцию он не планирует, то у «ПСЖ» останется возможность заработать на форварде той зимой. Вопрос в том, что потенциальные покупатели могут просто договориться с Килианом и подождать до лета. Тут уже как получится.

Формула «2+1» делает положение Килиана Мбаппе выгодным. Уже следующим летом француз сможет надавить на «ПСЖ» и уйти, если будет хороший вариант и желание. По слухам, уже сейчас за ситуацией Мбаппе следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

В Англии начинают бояться США

Почти половина клубов Английской премьер-лиги так или иначе, пускай в миноритарной доле, имеет владельцев из США. Последним таким клубом весной стал «Челси». Следующим, судя по информации из СМИ, может стать «Борнмут». Вместе с тем появляются слухи о том, что в Англии нарастает беспокойство по поводу американских инвестиций. Катализатором стали слова Тодда Бёли – владелец «Челси» предлагает проводить в Премьер-лиге матчи всех звёзд. В Англии переживают, что спортивная культура США через владельцев клубов может оказать негативное влияние на местный футбол. Англичане, как известно, очень трепетно относятся к своим футбольным традициям. Сейчас они раздумывают над созданием специальных правил, которые эти традиции смогут защитить.

Слухи собирал Александр Тихий.