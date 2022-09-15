Кокорин забил первый гол за кипрский «Арис»

Александр Кокорин забил первый гол в профессиональном футболе с 2020 года. Российский форвард отличился за «Арис» в матче чемпионата Кипра.

Нынешний коллектив скандального нападающего принимал «Кармиотиссу» в четвертом туре местного первенства. Матч сложился для хозяев неудачно, к 77-й минуте «Арис» уступал в счёте 0:2, имея на одного игрока меньше. Кокорин начинал встречу со скамейки запасных, однако уже после перерыва Алексей Шпилевский дал шанс экс-форварду сборной России. Александр воспользовался доверием наставника и отличился в компенсированное время, но для ничьи этого не хватило - 1:2. Что интересно, коллектив из Лимасола потерпел первое поражение в сезоне.

Последний гол в официальных матчах Кокорин забивал ещё в футболке московского «Спартака».

