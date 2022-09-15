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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин забил первый гол за кипрский «Арис»

 
15 Сентября 2022 • 21:12 Комментировать (3)

Александр Кокорин забил первый гол в профессиональном футболе с 2020 года. Российский форвард отличился за «Арис» в матче чемпионата Кипра.

Нынешний коллектив скандального нападающего принимал «Кармиотиссу» в четвертом туре местного первенства. Матч сложился для хозяев неудачно, к 77-й минуте «Арис» уступал в счёте 0:2, имея на одного игрока меньше. Кокорин начинал встречу со скамейки запасных, однако уже после перерыва Алексей Шпилевский дал шанс экс-форварду сборной России. Александр воспользовался доверием наставника и отличился в компенсированное время, но для ничьи этого не хватило - 1:2. Что интересно, коллектив из Лимасола потерпел первое поражение в сезоне.

Последний гол в официальных матчах Кокорин забивал ещё в футболке московского «Спартака».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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Комментарии (3)
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KLINSMANN
15 Сентября 2022 в 22:32
Теперь можно вешать бутсы на гвоздь! Все достижения есть!) Больших не будет
andi
15 Сентября 2022 в 22:09
Саня забил теперь надо обьявить 15-е сентября национальным праздником.
ингерман
15 Сентября 2022 в 22:19
ай поточняк.. ышо выпустиц пачтовую марку юбилейный рупь и водку какоринка.. А-ха-ха-ха! )))
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