Асхабадзе ответил на вопрос о новом наставнике «Факела»

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе дал комментарий относительно позиции нового наставника клуба.

Напомним, что в начале сентября было объявлено об отставке Олега Василенко по обоюдному согласию сторон. «Когда будет принято решение? В ближайшее время, сейчас. Думаю, один тур — максимум», – рассказал Асхабадзе изданию «Чемпионат».

Помимо этого, Роман Асхабадзе сделал заявление, что воронежцы имеют наименьший бюджет в Премьер-лиге, а вопросы о зарплате нового наставника являются коммерческой тайной.

После девяти туров чемпионата России «Факел» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. На счету новичка РПЛ семь баллов. В недавнем матче Фонбет Кубка России воронежский коллектив уступил «Спартаку» со счетом 0:3.