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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новым спортивным директором «Спартака» станет иностранец

 
15 Сентября 2022 • 20:48 Комментировать

Генеральный директор столичного «Спартака» Евгений Мележиков приоткрыл подробности относительно должности спортивного директора «красно-белых».

«Перемены будут большие. Спортивный директор иностранец будет назначен в ближайшее время. Когда? Думаю, скоро», – рассказал функционер в интервью «Чемпионату». Напомним, что в начале нынешнего футбольного сезона эту должность покинул итальянец Лука Каттани, ушедший в отставку по собственному желанию.

Сегодня, 15 сентября, московский клуб вышел на первое место в группе Фонбет Кубка России, крупно обыграв «Факел» со счётом 3:0. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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