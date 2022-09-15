Абаскаль оценил вероятность выхода Зиньковского против «Локомотива»

Главный тренер столичного «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о готовности Антона Зиньковского вновь выйти на футбольное поле.

Отметим, что бывший игрок «Крыльев Советов» находился в распоряжении испанского специалиста на кубковый матч с «Факелом», но игрового времени так и не получил. «Антон был на скамейке, разминался. Он уже мог получить какие-то минуты сегодня, тренировался с командой в общей группе. Посмотрим, сможет ли он выйти в матче с «Локомотивом», – рассказал наставник «красно-белых» в послематчевом интервью «Спорт-Экспрессу».

Из-за проблем с плечом 26-летний плеймейкер не выходил в футболке «Спартака» с 27 августа. Таким образом, Зиньковский не смог помочь партнерам в четырех матчах подряд.

