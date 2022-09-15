Дьяков считает, что Кокорин может реанимировать карьеру в «Арисе»

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков верит, что нападающий Александр Кокорин сможет реанимировать карьеру в кипрском «Арисе».

«На сегодняшний день понятно, что Александр не реализовал свой талант настолько, насколько мог. Однако ему только 31 год, ещё четыре-пять лет можно спокойно выступать. Всё зависит от его желаний и амбиций», - сказал Дьяков «Матч ТВ».

Также он отметил, что Кокорину необходимо абстрагироваться от всех прошлых неудач и начать получать удовольствие от игры.

Напомним, Александр Кокорин перешёл в «Арис» в конце этого лета. До этого форвард выступал за итальянскую «Фиорентину». В её составе Кокорин провёл только десять игр.