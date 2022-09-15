​Уткин: «Ноунейм – это Семак, а Абаскаля все прекрасно знают»

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался о втором подряд поражении «Спартака» в чемпионате России.

Напомним, в двух последних турах РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» и «Ростову» с результатами 1:2 и 2:4.

«Абаскаль так здорово начал, что не могло качнуться назад», - высказался Уткин.

Также журналист высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

«А ноунейм ли Абаскаль? Он ноунейм в России, а Россия сегодня – это замкнутый футбольный анклав. Ноунейм – это Сергей Семак, который нигде, кроме России, не работал, и которому уже скоро 50 лет. А Абаскаль – молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Его все прекрасно знают. Его не знаем мы», - сказал журналист.