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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин: «Ноунейм – это Семак, а Абаскаля все прекрасно знают»

 
15 Сентября 2022 • 18:34 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин в новом выпуске своей программы «Футбольный клуб» на YouTube высказался о втором подряд поражении «Спартака» в чемпионате России.

Напомним, в двух последних турах РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» и «Ростову» с результатами 1:2 и 2:4.

«Абаскаль так здорово начал, что не могло качнуться назад», - высказался Уткин.

Также журналист высказался о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале. 

«А ноунейм ли Абаскаль? Он ноунейм в России, а Россия сегодня – это замкнутый футбольный анклав. Ноунейм – это Сергей Семак, который нигде, кроме России, не работал, и которому уже скоро 50 лет. А Абаскаль – молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Его все прекрасно знают. Его не знаем мы», - сказал журналист.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Василий Уткин Сергей Семак Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
15 Сентября 2022 в 19:25
ну,у васи наоборот: здеся он ого-го,а тама- ноунейм!:)))
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