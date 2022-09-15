Рулевой московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр пришёл на кубковый матч «Спартака» против «Факела». Оно и понятно – уже на выходных против «красно-белых» предстоит сыграть «железнодорожникам», и тренеру нужно как можно более хорошо изучить соперника.

Перед игрой журналисты пытались задать Йозефу Циннбауэру вопрос о его будущем, что неудивительно, учитывая плохие результаты «Локомотива». После вопроса спутник Циннабауэра – тренер вратарей «железнодорожников» Саша Март – просто толкнул представителя СМИ в сторону. Соответствующее видео показал телеграм-канал «РБ Спорт».