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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Считайте, что играть будет только Сафонов»

 
15 Сентября 2022 • 16:57 Комментировать

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о вратарской позиции в сборной России.

«Считайте, что играть будет только Сафонов, потому что Шунин у нас уже был на чемпионате Европы при Черчесове. Были недовольны его игрой, его вывели из сборной, и появился Сафонов», — заявил Кавазашвили порталу «Спорт День за Днем».

При этом эксперт отметил, что в товарищеской игре можно проверить любого вратаря. Никто не ждет, что сборная России может неудачно выступить в матче с Киргизией, добавил Кавазашвили.

Контрольная игра между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили Станислав Черчесов Антон Шунин Матвей Сафонов
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