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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда пройдёт дерби ЦСКА – «Спартак»

 
15 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
15.10 18:00

Российская премьер-лига представила расписание матчей на отрезок с 11 по 17 туры. Главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00 по московскому времени.

Дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Команды начнут матч в 19:00 по столичному времени.

Также отметим дату ещё одного противостояния команд из столицы. «Локомотив» и «Спартак» во втором круге сыграют в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.

Ознакомиться с расписанием подробно можно на официальном сайте РПЛ.

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва
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ЦСКА МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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