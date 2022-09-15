​Стало известно, когда пройдёт дерби ЦСКА – «Спартак»

Российская премьер-лига представила расписание матчей на отрезок с 11 по 17 туры. Главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток футболисты услышат в 20:00 по московскому времени.

Дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Команды начнут матч в 19:00 по столичному времени.

Также отметим дату ещё одного противостояния команд из столицы. «Локомотив» и «Спартак» во втором круге сыграют в субботу, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Москве.

Ознакомиться с расписанием подробно можно на официальном сайте РПЛ.