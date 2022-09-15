​ФИФА обязала «Норвич» выплатить «Ростову» 2 млн евро

«Ростов» выиграл дело в ФИФА – на «Норвич» были наложены обязательства по выплате российскому клубу 2 миллионов евро. Речь идёт о долге за аренду хавбека Матиаса Норманна. ФИФА признала неуважительной причину задержки перевода средств, сообщает Sports.ru.

У «Норвича» есть 45 дней на исполнение решения. Если за это время «Ростов» не получит деньги, то английский клуб рискует столкнуться с суровыми санкциями.

Напомним, что Матиас Норманн выступал за «Норвич» на правах аренды в сезоне 2021/2022. В настоящий момент норвежец защищает цвета «Динамо». Московский клуб арендовал Норманна у «Ростова» с правом дальнейшего выкупа.