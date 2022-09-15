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​В КДК отреагировали на обвинение «Краснодара» в адрес «Матч ТВ»

 
15 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать (1)

«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ», обвинив федеральный канал в доносительстве. В заявлении генерального директора клуба Владимира Хашига говорится о том, что «Матч ТВ» направил в КДК видео с Джоном Кордобой, записанное в подтрибунном помещении, из-за чего футболиста дисквалифицировали на два матча. На видео Кордоба ругается на тему судейства по пути в раздевалку в перерыве.

Комментарий по поводу ситуации дал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

«Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», - высказался Григорьянц, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кдк Рфс Владимир Хашиг Артур Григорьянц Матч ТВ Джон Кордоба
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Сентября 2022 в 15:43
ай..
- рисовал лошадь, говори! рисовал лошадь?
- ну, рисавал
- на пятнацать сутак!
... А-ха-ха-ха! )))
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