​В КДК отреагировали на обвинение «Краснодара» в адрес «Матч ТВ»

«Краснодар» объявил бойкот «Матч ТВ», обвинив федеральный канал в доносительстве. В заявлении генерального директора клуба Владимира Хашига говорится о том, что «Матч ТВ» направил в КДК видео с Джоном Кордобой, записанное в подтрибунном помещении, из-за чего футболиста дисквалифицировали на два матча. На видео Кордоба ругается на тему судейства по пути в раздевалку в перерыве.

Комментарий по поводу ситуации дал Артур Григорьянц, который возглавляет КДК.

«Матч ТВ» не присылал нам видео с Кордобой. К нам оно попало просто из ленты новостей. Перевод делали сами», - высказался Григорьянц, чьи слова приводит телеграм-канал «Первый спорт».