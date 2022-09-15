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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Европейский футбол пока намного впереди нашего»

 
15 Сентября 2022 • 15:34 Комментировать

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о мотивации российских игроков в период отстранения клубов от участия в еврокубках.

«Тот, кто будет хорошо проявлять себя здесь, обязательно получит возможность уехать в Европу. Хотим мы этого или нет, но европейский футбол пока намного впереди нашего», — заявил Хомуха «Чемпионату».

Специалист отметил, что при большом желании футболисты и сейчас уезжают в европейские команды.

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах в текущем сезоне. Помимо этого, национальная сборная России пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Калуга Дмитрий Хомуха
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