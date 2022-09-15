Хомуха: «Европейский футбол пока намного впереди нашего»

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о мотивации российских игроков в период отстранения клубов от участия в еврокубках.

«Тот, кто будет хорошо проявлять себя здесь, обязательно получит возможность уехать в Европу. Хотим мы этого или нет, но европейский футбол пока намного впереди нашего», — заявил Хомуха «Чемпионату».

Специалист отметил, что при большом желании футболисты и сейчас уезжают в европейские команды.

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в европейских турнирах в текущем сезоне. Помимо этого, национальная сборная России пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре.