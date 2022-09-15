На «Матч ТВ» отреагировали на бойкот «Краснодара»

«Краснодар» выступил с заявлением, в котором обвинил «Матч ТВ» в доносительстве. Клуб объявил бойкот федеральному каналу и не будет контактировать с его представителями, кроме случаев, предусмотренных контрактом с телевещателем.

На решение «Краснодара» отреагировал журналист «Матч ТВ» Василий Конов. Он сделал публикацию в своём телеграм-канале K/On/Off.

«После игры представители клуба возмущались судейством (и проиграли по всем пунктам), теперь во всём виноваты представители СМИ. Ну кто-то же должен быть виноват, помимо самих себя», - написал Конов.

Журналист отметил, что все футболисты знают, что они являются публичными людьми, и что на стадионе имеется множество камер.

Что касается разговоров о доносительстве, то Конов отмечает, что представители КДК увидели видео на ресурсах «Матч ТВ», то есть никто специально не отправлял видео и не участвовал в заседании комитета.

«Матч ТВ» не будет никак отвечать «Краснодару», а постарается продолжать объективно освещать работу клуба и выступления команды.