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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин считает стыдной дисквалификацию Кордобы

 
15 Сентября 2022 • 14:38 Комментировать

КДК дисквалифицировал форварда «Краснодара» Джона Кордобу на два матча. Футболист выругался на тему судейства вслух по пути в раздевалку в перерыве матча РПЛ против ЦСКА.

На решение КДК отреагировал известный журналист Василий Уткин. Он сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«Дисквалификация Кордобы - это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в неё. Он шёл в раздевалку - и всё. Ругаться - право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк - it’s a football, it’s not office!» - написал Уткин.

Уткин считает, что такого рода наказания могут привести к тому, что представители клубов просто перестанут давать комментарии по существу. 

Напомним, что «Краснодар» из-за ситуации с Джоном Кордобой решил объявить бойкот «Матч ТВ». Журналисты этого телеканала сняли на видео ругающегося Кордобу в подтрибунном помещении.

В настоящий момент «Краснодар» готовится к матчу чемпионата России против «Химок». Команды сыграют в воскресенье, 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Василий Уткин Джон Кордоба
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