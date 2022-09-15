​«Факел» пока не ищет главного тренера - переговоры с Черевченко не увенчались успехом

На прошлой неделе «Факел» объявил об отставке Олега Василенко с должности главного тренера команды. На временной основе команду принял Дмитрий Пятибратов. Согласно информации Metaratings, в воронежском клубе решили дать шанс этому специалисту.

Отмечается, что «Факел» перестал искать нового тренера после того, как переговоры с Игорем Черевченко не увенчались успехом.

Под руководством Дмитрия Пятибратова «Факел» в чемпионате России обыграл «Локомотив» (2:0). Теперь воронежская команда рассчитывает успешно выступить в гостях у «Спартака» во втором туре групповой стадии Фонбет Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию матча.