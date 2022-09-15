​ЭСК объяснила, почему арбитр был прав в каждом спорном решении матча ЦСКА – «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок арбитра Сергея Иванова в эпизодах, которыми был недоволен «Краснодар» по итогам матча с ЦСКА. В четверг пресс-служба РФС выпустила видео с пояснениями каждого момента.

ЭСК установила, что рефери правильно назначил пенальти на 25-й минуте за фол против Фёдора Чалова. Вратарь «Краснодара» не успел сыграть в мяч и допустил контакт колена с ногой форварда. ВАР правильно вмешался в эпизод (изначально Чалову показали карточку за симуляцию).

Согласно решению ЭСК, арбитр правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в конце первого тайма. Виктор Мендес и Алексей Ионов действовали в правильной манере, одновременно играя в мяч при движениях ног снизу-вверх.

Сергей Иванов правильно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в конце первого тайма. Поскольку Хорхе Карраскаль двигал ногу снизу-вверх, и она при игре в мяч не была выпрямлена, действия игрока ЦСКА не являются опасными, считает ЭСК. При этом защитник не успел сыграть в мяч и допустил контакт по неосторожности.

Вместе с тем арбитр правильно засчитал гол ЦСКА на шестой добавленной к первому тайму минуте. Согласно рекомендациям ФИФА, незначительный (метр-полтора) вход игроков до удара допускается, если игроки не влияют на вратаря и бьющего футболиста.

ЭСК установила, что арбитр правильно назначил перебитие пенальти в ворота «Краснодара» на 59-й минуте, поскольку Милан Гайич, забивший гол после добивания, вбежал в штрафную до удара.

Отмечается, что ВАР вмешивается в эпизод с пенальти, если нарушение при ударе влияет на дальнейшее развитие эпизода.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 4:1.