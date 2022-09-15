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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «ЦСКА — это большая семья»

 
15 Сентября 2022 • 13:34 Комментировать

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал об атмосфере внутри «армейской» команды.

Напомним, 26-летний серб перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Црвены Звезды».  

«Может, для кого-то это просто слова, но ЦСКА — реально большая семья. У нас много игроков, которые любят друг друга подкалывать, кайфуют, когда выходят на поле. Мы голодны до футбола: хотим играть и побеждать», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Также серб признался, что зачастую ему бывает сложно понимать партнёров на поле, так как многие игроки в команде разговаривают на разных языках. Однако небольшие знания испанского помогают ему справляться с этими трудностями.

Напомним, во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала» (2:1), Гайич отметился дебютным голов в составе «армейцев».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич
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