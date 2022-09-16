Самые экзотические команды, которые возглавляли отечественные специалисты

В конце июля стало известно о том, что Дмитрий Черышев возглавил «Санту-Колому» из Андорры. Клуб представляет одноимённую деревню с населением 3002 человека. Не так уж и мало для страны с населением в 78 тыс. жителей. При этом «Санта-Колома» не единственная команда в этом населённом пункте, здесь также числится «Унио Эспортива Санта-Колома». Есть чему позавидовать нашим деревням! Но речь немного о другом. Приход русского специалиста в скромное первенство Андорры, в котором насчитывается всего 8 клубов, должен повысить интерес к нему со стороны отечественных зрителей. А заодно даёт нам повод вспомнить, в каких же самых экзотичных клубах и национальных сборных работали отечественные специалисты.

Одна из самых необычных тренерских карьер выпала на долю Валерия Непомнящего. 79-летний специалист не практикует уже несколько лет, но его истории можно только позавидовать. Обретя всемирную известность в 1990 году вместе со сборной Камеруна на чемпионате мира, Валерий Козьмич получил много выгодных предложений, но продолжил карьеру в юношеской сборной Китая. Следом были турецкие «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю», корейский «Пучхон Юкон», китайские «Шэньян Хайши» и «Шанхай Шэньхуа», японский «Санфречче Хиросима». В середине «нулевых» работал одновременно наставником «Пахтактора» и сборной Узбекистана. В Россию Непомнящий вернулся только под конец своей карьеры, имея титулы из всех стран, где работал.

Не уступает по количеству стран и длительности зарубежных командировок Валерию Козьмичу и его коллега Виктор Бондаренко. Мозамбик, ЮАР, Египет, Ангола… В каждой из этих стран Виктор Иванович поработал с несколькими командами. Отметим, что Бондаренко приехал в Мозамбик в 1985-м, не опасаясь того, что в стране шла война. Столь отважное решение принесло ему и его «Мачедже» титул чемпиона страны уже на второй сезон работы Бондаренко в клубе. В России Бондаренко отметился только работой в московском «Динамо» в начале «нулевых», где запомнился тем, что вёл тренировки с помощью мегафона. Сегодня Лучший иностранный тренер Анголы 2011 и 2012 года находится на заслуженном отдыхе. Зато полон сил и идей Станислав Черчесов. Сегодня он самый успешный наставник из России, работающий за рубежом. С венгерским «Ференцварошем» он был в шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов, но оказался в Лиге Европы. У Станислава Саламовича уже есть титул чемпиона Польши, завоёванный в качестве наставника «Легии», а также опыт работы в австрийском «Тироле». Вероятно, маршрут следования по европейским странам у Черчесова и его команды продолжится.

В Азии неплохо идут дела у Курбана Бердыева. Казахстан, Турция, Туркмения, Иран – это список стран «покорителя «Барселоны». После шести сыгранных туров Про-лиги иранский «Трактор», возглавляемый Курбаном Бекиевичем, расположился на седьмой строчке, но борьба за высокие позиции ещё впереди. Анатолий Бышовец, Гаджи Гаджиев, Борис Игнатьев, Дмитрий Галямин – это далеко не полный список именитых наставников, кому довелось поработать в различных клубах мира. Даже Юрий Сёмин, чьё имя прочно ассоциируется с московским «Локомотивом», успел поработать за рубежом. И если «Габалу» из Азербайджана и киевское «Динамо» с трудом можно причислить к статусу экзотичных клубов, то олимпийская сборная Новой Зеландии под этот статус подходит как нельзя лучше. Однако пробиться с новозеландцами на Олимпиаду не вышло, опередить сборную Австралии, игравшую в ту пору ещё в Океании, было очень сложно. Российские наставники имеют свой «вес» за рубежом. И даже политическая обстановка не должна помешать им работать в клубах Европы, Азии, Африки и Океании. Было бы желание.

Константин Лицин