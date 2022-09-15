Сборная России огласила заявку на матч с Киргизией

Сборная России огласила заявку на ближайший товарищеский матч против Киргизии. В составе коллектива Валерия Карпина окажется 12 футболистов, которые прежде не вызывались в национальную команду.

Заявка выглядит следующим образом:

Голкиперы: Кержаков («Зенит»), Сафонов («Краснодар»), Шунин («Динамо»), Ломаев («Крылья Советов»).

Защитники: Хлусевич, Джикия («Спартак»), Караваев, («Зенит»), Дивеев (ЦСКА), Сильянов, Осипенко («Ростов»), Магкеев («Локомотив»), Макарчук, («Сочи»), Бородин («Краснодар»).

Полузащитники: Фомин, Захарян («Динамо»), Кузяев, Бакаев, Мостовой («Зенит»), Кривцов («Краснодар»), Уткин, Глебов («Ростов»), Глушенков, Ежов, Коваленко («Крылья Советов»).

Нападающие: Чалов (ЦСКА), Соболев («Спартак»), Комличенко («Ростов»).

Матч между сборными России и Киргизии состоится состоится 24 сентября в 17:00 по московскому времени.